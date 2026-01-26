Nzola rimane in Serie A: manca solo l'ok della Fiorentina per la nuova cessione

Manca solo l'ok della Fiorentina per la nuova cessione di M'Bala Nzola in Serie A. L'attaccante angolano, dopo essere stato messo fuori rosa al Pisa, è pronto a una nuova avventura in Italia.

La nuova squadra

E' il Sassuolo che sta chiudendo l'affare per lui. Secondo quanto riporta Sky Sport, si attende solo l'ok della società viola per chiudere l'operazione, dopo che i neroverdi hanno raggiunto l'accordo sia con il Pisa che con il giocatore.

L'iter

L'attaccante angolano dovrebbero così interrompere il prestito al Pisa, per tornare momentaneamente (e virtualmente alla Fiorentina), per poi essere girato al Sassuolo.