Italiano: "La 'mia' Fiorentina non esiste più, mancano tre persone che per me erano cardini"

L'ex allenatore della Fiorentina, ora andato in Turchia, al Besiktas, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

“La ‘mia’ Fiorentina…”

In questa chiacchierata non poteva mancare una parte dedicata alla sua esperienza a Firenze: "Fiorentina e Bologna mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere e quindi pure di venir chiamato da una big come il Besiktas. La Fiorentina di oggi? Non è più la "mia" Fiorentina, mancano tre persone che per me erano cardini". Il riferimento è ovviamente a Rocco Commisso, Joe Barone e anche a Daniele Pradè.

“Sono in un club top”

Dopo che si è parlato di un suo passaggio a Napoli, dopo che ha avuto contatti con il Benfica, Italiano ha scelto di andarsene in Turchia per continuare la sua carriera da allenatore: “Club top, con organizzazione super, un centro sportivo perfetto e un ambiente incredibile: spinge dal 1', così caldo non l'avevo mai visto o vissuto. Esaltante. Stasera c'è la seconda gara col Midtjylland, poi se passiamo avremo un'altra gara e i playoff di Europa League. Ma se dovessimo uscire, entreremmo nei preliminari di Conference. Il club mi ha chiesto l'Europa, l'una o l'altra”.