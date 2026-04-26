Grosso: "La Fiorentina ha qualità diverse rispetto a quanto dimostrato. Un pareggio che accontenta sia noi che i viola"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Fiorentina. Queste le sue parole sulla gara.

Le parole di Grosso

“Per noi era una partita difficile contro un avversario motivato che ha qualità diverse rispetto al campionato che ha fatto. Punto positivo, nell'ultima trasferta siamo stati puniti nel finale e invece oggi abbiamo tenuto”.

Pari che accontenta tutti

"Alla fine il pareggio ce lo portiamo a casa entrambe con soddisfazione. I ritmi non sono stati altissimi e noi facciamo un po' fatica a giri bassi. Abbiamo concesso qualche ripartenza ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Penso che alla fine usciamo dal campo con un pari che accontenta entrambe le squadre".