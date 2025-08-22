Fra poche richieste e precise volontà dei calciatori, il mercato in uscita si fa sempre più difficile. La Fiorentina ha dieci giorni per piazzare gli esuberi
Prosegue, non senza difficoltà, il mercato in uscita della Fiorentina. Sono ancora tanti infatti i giocatori viola, ormai fuori dal progetto tecnico, che devono essere ceduti.
La lunga lista di esuberi
Come scrive La Nazione la macchina delle cessioni in casa Fiorentina, a dieci giorni esatti dalla fine del calcio mercato, dovrà sfoltire una rosa ancora colma di esuberi. Salutati, nell'ordine, Nzola, Christensen e Brekalo, restano ancora da piazzare Infantino, Bianco, Barak e Ikoné, oltre forse a Sabiri che nel frattempo tra la tournée in Inghilterra e la scelta di un numero di maglia pesante (l'11) si sta ritagliando un ruolo insospettabilmente.
Cessioni difficili
Bianco ha definitivamente detto no al Catanzaro per cercare una sistemazione in Serie A: il Sassuolo ha mosso di recente alcuni passi concreti. Calma piatta invece sul fronte di Barak e Ikoné: per l'ex Hellas si cercherà qualcosa in Serie A mentre per Jorko non si escludono piste estere, francesi su tutte. Nessuna chiamata infine nemmeno per Infantino, l'argentino, arrivato a Firenze due estati fa, è sempre più un oggetto misterioso della storia recente della Fiorentina.