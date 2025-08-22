Prosegue, non senza difficoltà, il mercato in uscita della Fiorentina. Sono ancora tanti infatti i giocatori viola, ormai fuori dal progetto tecnico, che devono essere ceduti.

La lunga lista di esuberi

Come scrive La Nazione la macchina delle cessioni in casa Fiorentina, a dieci giorni esatti dalla fine del calcio mercato, dovrà sfoltire una rosa ancora colma di esuberi. Salutati, nell'ordine, Nzola, Christensen e Brekalo, restano ancora da piazzare Infantino, Bianco, Barak e Ikoné, oltre forse a Sabiri che nel frattempo tra la tournée in Inghilterra e la scelta di un numero di maglia pesante (l'11) si sta ritagliando un ruolo insospettabilmente.

Cessioni difficili

Bianco ha definitivamente detto no al Catanzaro per cercare una sistemazione in Serie A: il Sassuolo ha mosso di recente alcuni passi concreti. Calma piatta invece sul fronte di Barak e Ikoné: per l'ex Hellas si cercherà qualcosa in Serie A mentre per Jorko non si escludono piste estere, francesi su tutte. Nessuna chiamata infine nemmeno per Infantino, l'argentino, arrivato a Firenze due estati fa, è sempre più un oggetto misterioso della storia recente della Fiorentina.