Ecco le date dell'inizio della stagione della Fiorentina Femminile. Il mister del Sassuolo: "Iniziare al Viola Park una bella vetrina"

Tutto pronto anche per l'inizio della stagione ufficiale della Fiorentina Primavera, che prenderà il via il prossimo 22 agosto con la Serie A Women's Cup.

Il calendario

Le viola sono state inserite nel girone B, assieme a Sassuolo, Ternana e Roma. Il calendario mette di fronte alle viola queste tre squadre nell'ordine sopracitato, con la prima gara nel weekend del 22-23 agosto e l'ultima nel weekend del 5-6 settembre.

Le parole da Sassuolo

Intanto, l'allenatore del Sassuolo Femminile Salvatore Colantuono ha commentato così l'inizio della stagione contro le viola: "Il sorteggio odierno ci ha riservato un girone durissimo ma stimolante. L’esordio al Viola Park sarà una bella vetrina di questo torneo, contro una delle squadre più attrezzate”.