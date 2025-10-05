E' notte fonda, un tunnel buio senza alcuno spiraglio sullo sfondo per la Fiorentina che ha perso anche con la Roma al Franchi, la terza sconfitta su tre in casa. I giallorossi volano così in testa alla classifica mentre per la squadra viola c'è il 17esimo posto, a pari con il Verona, che per fortuna ha già perso.

Sull'altro campo del pomeriggio invece, il “temibile ed aggressivo” Pisa ha perso per 4-0 sul campo del Bologna di Italiano: successo indirizzato dalle reti di Cambiaghi, Moro e Orsolini nel primo tempo e di Odgaard nella ripresa.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 15, Inter 12, Milan 12, Napoli 12, Juventus 11, Bologna 10, Atalanta 10, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 9, Udinese 8, Cagliari 8, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.