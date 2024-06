"Zaniolo con me rimaneva a fine allenamento perché non si impegnava. Ma per uno come lui la Fiorentina fa bene a riprovarci"

Cristiano Masitto, uno dei primi allenatori di Zaniolo, ai tempi di Firenze, ha parlato a Radio Bruno dell'attaccante che potrebbe tornare alla Fiorentina questa estate: “Nicolò aveva un temperamento forte già da ragazzo, come tutti i calciatori di puro talento. Mi fa piacere sentire che sia la prima scelta per la Fiorentina, ma non so se valga lo stesso per lui. Quando allenavo i ragazzi viola del '99 mi dissero che molti non sarebbero stati confermati e io rimasi molto sorpreso. Per Zaniolo il fatto di esordire in Serie A con la Roma fu una grande rivincita”.

“Con Palladino alla Fiorentina…”

“Zaniolo aveva un caratterino, ma io non lo vedevo come negativo. A mio avviso ha ancora quei “problemi”, perché è stato mandato via troppo velocemente da Firenze. Per la Fiorentina potrebbe essere l'ideale, perché Palladino è uno che insegna calcio”.

L'aneddoto su Zaniolo

"La Fiorentina è fra le top in Italia e Zaniolo sarebbe la ciliegina sulla torta per fare il salto di qualità. Nicolò, con me, rimaneva spesso a fine allenamento perché si impegnava poco. Ma per un ragazzo come lui ne valeva la pena".