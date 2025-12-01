Marchegiani: "Faccio fatica a capire le difficoltà della Fiorentina, in estate sembrava costruita bene"

Non se lo spiegano neanche fuori Firenze cosa stia succedendo alla Fiorentina e a Sky Luca Marchegiani non vede in realtà una squadra costruita male.

“E' vero che la situazione a Firenze quest'anno è particolare -ha detto - tra lo stadio in costruzione e la parte calda della tifoseria che si è dovuta spostare da un'altra parte... tutte cose che secondo me però giustificano poco i risultati”.

Inoltre: "Faccio fatica a capire le difficoltà della Fiorentina: a bocce ferme, pensavo che in estate la squadra fosse stata costruita bene e con giocatori di qualità. Non ha funzionato questo e la squadra non riesce a far ricorso a cose diverse. Anche oggi, in fase di non possesso troppo passiva: poi, se devi recuperare punti, sono situazioni pericolose".