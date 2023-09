Ma che sei Grüll per davvero? Tutte le tessere del mosaico sono favorevoli alla Fiorentina

Abituiamoci e abituatevi, non c'è una stagione dove non si possa parlare di mercato. Fatta questa brevissima premessa, c'è da dire che la Fiorentina potrebbe già aver individuato un giocatore per il prossimo gennaio o per la prossima estate.

Tutte le tessere del mosaico, quelle già svelate, sono favorevoli al club viola che potrebbe mettere sotto contratto Marco Grüll (un cognome che sarebbe tutto un programma per Firenze, “Ma che sei Grüll per davvero” si sprecherebbero).

Innanzitutto se a destra Gonzalez ha trovato una sua collocazione a questo punto definitiva e riesce ad essere pure incisivo, a sinistra manca uno che sia altrettanto efficace. I vari Sottil, Brekalo, Kouame lasciano a desiderare e convincono solamente a piccoli tratti, ma la discontinuità più assoluta è quello che li contraddistingue. Quindi serve uno sul lato sinistro e offensivo del campo.

A questo fatto aggiungiamoci le parole, chiare, pronunciate dal presidente del Samsunspor Yildrim ("Volevamo tanto Grüll. Il giocatore aveva già dato il suo consenso, mentre la trattativa era ormai prossima alla conclusione si è messa in gioco la Fiorentina") e anche il fatto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e la miscela è fatta.

Grüll potrebbe essere a Firenze già nel prossimo inverno. Un'amore a prima vista quello con il giocatore del Rapid Vienna. Anche in questo senso, sotto il profilo del mercato, ecco che si rivela importante per i viola quanto già sapevamo a dispetto di quello che pensava qualche tifoso: giocare le coppe è sempre e comunque fondamentale nella vita di una società.