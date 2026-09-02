Rossi: "Chiedo pazienza ai tifosi per questa Fiorentina, è tutto nuovo ora. I giocatori devono capire il peso della maglia viola"

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina che giocherà la partita evento in programma questa sera allo stadio ‘Franchi’, è intervenuto a Sky Sport per commentare l'attualità in casa viola.

“I giocatori devono capire il peso della maglia”

Sulla Fiorentina che arriva da due brutte sconfitta in campionato Pepito ha dichiarato: "Serve pazienza e ci vuole tanto lavoro. I ragazzi e il mister stanno lavorando proprio in questa direzione. Ai tifosi io chiedo quindi pazienza. Ci sono tanti giocatori e un allenatore nuovi, serve tempo. Allo stesso momento però i giocatori devono capire il peso della maglia che indossano".

"La vera squadra nasce nel lavoro quotidiano"

E ha proseguito: "Come si costruisce un gruppo solido? Si deve lavorare insieme durante tutta la settimana, non soltanto la domenica. Dopotutto è nel lavoro quotidiano che nasce la vera squadra".