E Oulai? Un'opzione dal primo minuto da non scartare completamente. Ecco perché

Vanoli riparte dal 4-3-3 contro il Como. Uno schema che rende più equilibrio e sostanza a una Fiorentina apparsa molto sfilacciata e confusa a Genova con il 4-2-3-1.

Scelte in mezzo

A centrocampo le scelte sono state pressoché fatte da Vanoli. In regia ci sarà il solito Fagioli, ormai al centro del progetto Fiorentina. Ai suoi lati Ndour e Brescianini sono in vantaggio sugli altri per una maglia da titolare.

Esclusione non scontata

Secono quanto riporta il Corriere Fiorentino, però, non sarebbe da escludere totalmente fino all'ultimo minuto la possibile titolarità di Oulai, che avrebbe le caratteristiche per pressare i portatori di palla del Como. La sua istintività, però, potrebbe far propendere Vanoli per la cautela in mezzo.