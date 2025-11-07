Massimo Orlando: "De Rossi ha più possibilità di Vanoli. Fiorentina nel panico, i giocatori hanno una paura allucinante"

Domenica ci sarà Genoa-Fiorentina, debutto (da allenatore) in viola per Paolo Vanoli. E match pesantissimo, perché dall'altra parte fa il suo esordio in rossoblù Daniele De Rossi. La gara presenta tantissima pressione: ne parla anche l'ex viola Massimo Orlando a Tuttomercatoweb.com.

“De Rossi ha più chances di Vanoli”

Chi ha più possibilità di salvarsi tra De Rossi e Vanoli? “De Rossi ha più possibilità. Perché la rosa del Genoa, partendo dal principio, è già costruita con l'obiettivo della salvezza. Mentre la Fiorentina è in una situazione del tutto inaspettata”.

“La Fiorentina ha una paura allucinante”

“Anche ieri contro il Mainz la squadra ha mostrato una paura allucinante. I giocatori sono tutti nel panico. Vanoli è chiamato a ritrovare punti e fiducia, anche se non è una cosa facile. O ci riesce, oppure diventa veramente dura”.