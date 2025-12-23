Sandro Sabatini: "Paratici farà molto bene alla Fiorentina, sembrava che dopo la squalifica fosse calata l'ombra su di lui"

Dopo il duro attacco alla tifoseria della Fiorentina fatto durante il podcast Numer1, Sandro Sabatini è tornato a parlare della società e della squadra viola a Radio Sportiva, in particolare sull'arrivo di Paratici.

Su Paratici

“Paratici alla Fiorentina per me farà molto bene. E' una professionalità importante, di alto livello, complimenti ai viola. Sembrava che dopo la squalifica fosse calata l'ombra su di lui, ma credo possa diventare un grande dirigente per la Fiorentina".

Attacco alla tifoseria viola

Ieri, al podcast aveva attaccato i viola dicendo: "La Fiorentina vince 5-1 con gli stessi giocatori, poi vanno sotto la curva e quegli scemi li fischiano, si girano: ma fate i tifosi, non il tribunale. Se la Fiorentina vince, esultate, applaudite, e invece fanno i comunicati”.