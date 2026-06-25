Un altro prestito per Harder: vicino l'accordo con un ambizioso club di Serie B

Nuovo prestito in arrivo per Jonas Harder. Dopo l'esperienza più che positiva con il Padova, il centrocampista di proprietà della Fiorentina potrebbe disputare un'altra stagione in Serie B.

Modena vicinissimo

Secondo Tuttosport su Harder ci sarebbe l'interesse del Modena. Un club ambizioso, rimasto colpito dalle prestazioni del calciatore al punto da volerlo ingaggiare per il prossimo campionato. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe disposta ad esercitare un altro prestito non avendo al momento l'intenzione di riportare Harder a Firenze.