Il Lecce dà filo da torcere, ma alla Roma basta un guizzo nella ripresa: i salentini falliscono il sorpasso sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Prosegue la domenica di Serie A col turno delle 18: all'Olimpico, i padroni di casa si impongono di misura sul Lecce per 1-0.
La partita
Primo tempo a senso unico, direzione 'porta difesa da Falcone': al 23° la Roma trova anche il gol del vantaggio con Pisilli, dopo un'azione manovrata, salvo poi vederselo annullare per fuorigioco di Pellegrini nella costruzione. Il primo tempo sfila via così anche grazie a un ottima prestazione di Tiago Gabriel, centrale dei salentini che poi, a inizio secondo tempo, va vicino alla rete su sviluppi di calcio d'angolo. Invece, secondo copione, la Roma riesce a passare con Robinio Vaz, di testa, anche con complicità di Falcone che non copre bene la porta. Occasionissima Lecce al 72°, con Pierotti che colpisce a botta sicura, ma Hermoso lo ferma sulla linea di porta: qui si spengono le emozioni lato Lecce, con la Roma che gestisce fino alla fine.
La nuova classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna 42, Udinese 39, Sassuolo 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.