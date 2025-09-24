Fiorentino e cuore viola, Lamberto Piovanelli è un ex calciatore ancora molto amato dalla tifoseria del Pisa, squadra in cui ha militato dal 1986 al 1991. L’ex attaccante, oggi gestore di un alimentari, ha parlato a Lady Radio, in vista del ritorno dello storico derby toscano tra Pisa e Fiorentina, che andrà in scena domenica prossima all’Arena Garibaldi.

‘L’errore più grosso della mia vita? Andare alla Juventus’

“A Pisa mi dicono: ‘sei l’unico fiorentino che sopportiamo’, (ride ndr). La mia carriera calcistica si è sviluppata al Pisa e qualche soddisfazione ce la siamo tolta, mi ricordano con affetto e da tanti anni vivo a Pisa, la mia città d’adozione, con cui ho un ottimo rapporto. Il mio passaggio alla Juventus? Brutti ricordi, mi si accappona la pelle a parlarne. Fra gli errori commessi c’è anche la scelta di non venire alla Fiorentina. Avevo timore del pubblico fiorentino, se le cose non fossero andate bene i miei genitori che vivevano lì ci avrebbero rimesso. Ho fatto però l’errore più grosso della mia vita ad andare alla Juventus”.

‘Della Fiorentina finora non mi è piaciuto nulla’

“Le prime tre partite del Pisa non mi hanno entusiasmato, la squadra non ha mai tirato in porta e prodotto quasi niente a livello offensivo. Col Napoli invece Gilardino ha cambiato un po’ le carte in tavola e si è visto un Pisa diverso, che sa stare in campo, che risponde colpo su colpo e riparte. Nzola ha fatto reparto da solo, giocando veramente bene e realizzando con freddezza il rigore, potrà essere molto utile al Pisa. Non sarà facile contro la Fiorentina, però visto il momento dei viola non penso sarà una grande gara. Vediamo se la Fiorentina riesce a ritrovarsi, col Como non mi è piaciuto niente, dal piano fisico a quello tattico. Il Como è forte ma perdere così, subendo e basta, dispiace”.

Infine, chiude con un parere sull’attacco viola: “Kean deve fare reparto da solo, si pesta i piedi con Piccoli, il cui acquisto non riesco a capirlo, è stato pagato fior di milioni. Se Kean ha scelto di rimanere a Firenze, perchè non spendere diversamente quei soldi? In mezzo al campo ci sono tanti giocatori a disposizione ma non mi sembra che ce ne siano di livello importante”.