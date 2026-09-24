VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo parlato del buon pareggio e soprattutto della prestazione della Fiorentina contro il Napoli, e di quanto la sosta potrà servire a Vanoli per lavorare con la squadra e perfezionare ulteriormente i propri dettami di gioco. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori e anche tre graditi ospiti: Massimo Cervelli del Museo Fiorentina ed il giornalista Manfredi Pontello. Ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!