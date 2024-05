Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Lo stadio non è quello dell’Olympiakos, ma in Grecia c’è un patriottismo straordinario e quindi per loro sarà come giocare in casa. Il fattore ambientale non mi fa paura, lo stadio sarà diviso a metà e poi ormai i calciatori sono abituati a giocare ovunque. La Fiorentina è molto competitiva quando tutti performano al massimo delle loro potenzialità, il problema è che questo non è sempre successo durante la stagione”.

“Nico Gonzalez se ne può andare”

Poi sui singoli ha aggiunto: “Nico Gonzalez? Che se ne vada. Si vede che gioca con la paura, non mette il piede, non riesce a segnare. È un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse, offerte da 25 milioni in su le accetterei subito. Chi invece terrei a prescindere è Martinez Quarta, a patto che faccia il difensore e non ruoli cervellotici. Beltran? Quello del rigorista è un ruolo fisso, lui l’ha tirato perché Nico non se la sentiva. Capisco che veniva da due errori consecutivi e che quel pallone pesava tanto, ma Totti o Del Piero l’avrebbero calciato quel rigore. Comunque Beltran è stato perfetto dal dischetto. Nzola? Alla fine ci ha fatto passare il turno. In pochi avrebbero messo la testa su quel pallone”.