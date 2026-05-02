La noia fa da padrona, Palladino si ferma sul pareggio contro il Genoa. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Una Serie A sempre meno interessante. Secondo 0-0 consecutivo per il campionato italiano, con Atalanta e Genoa che si fermano sul pareggio a reti bianche dopo che anche Como-Napoli si era chiusa con lo stesso risultato.
La gara
L'occasione più importante del match ce l'ha sul piede Giacomo Raspadori, che dopo essere subentrato a Scamacca ha colpito la traversa con un tiro dal limite. Per il resto poche altre occasione per i nerazzurri, che frenano contro il Grifone.
La nuova classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Bologna 48, Lazio 48, Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.
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