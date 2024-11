Il doppio ex di Fiorentina ed Hellas Verona Antonio Di Gennaro ha parlato a La Nazione, intervenendo sul campionato e la stagione che sta facendo la squadra di Palladino. Queste le sue parole: “La Fiorentina sta facendo benissimo, il passo falso in coppa può capitare e non significa niente anche se la partita con l'Apoel si poteva gestire meglio. Un incidente di percorso in una stagione ottima fino a questo momento. Il Verona viene da un bel risultato, ma deve registrare la fase difensiva. Prende troppi gol, soprattutto in trasferta. La Fiorentina resta favorita".

E ancora: “Comuzzo? Mi sembra una cosa normale che Spalletti stia puntando sui giovani e Comuzzo sta giocando bene da tempo. Marcatore vecchio stampo da valorizzare ancora di più. E' forte, lo ha dimostrato anche contro avversari importanti come Dovbyk e Morata. Non so se giocherà, ma già annusare la maglia azzurra a diciannove anni è importante”.

E su Kean: "Lui è uno di quelli fondamentali per la Fiorentina. Non ci sono altri attaccanti con le sue caratteristiche. Beltran e Kouame sono adattati. Ora Moise sposta gli equilibri, si gioca il posto in Azzurro con Retegui ed è diventato il giocatore

che tutti aspettavano. Obiettivi viola? E' ancora presto per dirlo, l'asticella si potrà alzare a gennaio se dovesse arrivare un altro attaccante, in questo momento è il vero ruolo da coprire. C'è da capire come vorranno gestire le coppe, il discorso Conference può essere interessante dopo due finali perse. Vedremo, ma la stagione è indirizzata bene".