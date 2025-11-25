Colantuono: "I calciatori della Fiorentina devono mettersi la tuta da minatore, via il doppiopetto. Kean non ha scordato come si segna"

Intervenuto a Lady Radio, l'allenatore Stefano Colantuono ha analizzato il momento della Fiorentina, facendo leva su come deve essere vissuta la delicata situazione di classifica dai giocatori viola, ma non solo.

‘Il peggior nemico è la paura'

“È necessario che i calciatori si mettano la tuta da minatore, non il doppiopetto. Sono all’altezza i giocatori della Fiorentina, ma quando ti trovi in fondo devi capire che i punti servono per uscire da una situazione complessa. Il peggior nemico è la paura, il discorso tattico è irrilevante, non fa la differenza”.

‘Kean? Non ha scordato come si segna’

“Serve una striscia di risultati per ritrovare tranquillità e magari pensare a qualcosa di diverso, cosa che comunque non credo sarà possibile fare quest’anno per la Fiorentina. Kean non si è scordato come si fa gol, è un giocatore forte, è un momento, la Fiorentina ha preso una caterva di pali”.