Parole anche in conferenza stampa per il tecnico leccese, Marco Giampaolo:

"La squadra poteva giocarsela alla pari con la Fiorentina, c’era, pensavo che si potesse uscire da qui con un risultato positivo. Mi sono arrabbiato per qualche errore tecnico. Quella personalità che abbiamo tirato fuori nel secondo tempo hanno evidenziato grandi momenti di assunzione di responsabilità. Nel primo tempo la Fiorentina ci ha lasciato giocare e ho cercato di dare più coraggio alla squadra. Poi nel secondo tempo di occasioni ne abbiamo anche create, tanti cross, oltre alla palla finale.

Le sconfitte per 2 o 3 a 0 sono un problema, ma fin quando le partite sono in equilibrio ce la possiamo giocare. Oggi non posso dire niente ai miei sull'atteggiamento, lo spirito, la voglia, per certi tratti abbiamo fatto anche molto bene. Poi il risultato è negativo, pazienza e andiamo avanti".