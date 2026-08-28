Dodô, dall’Inghilterra alla Grecia? Il brasiliano può finire da chi ha soffiato la Conference League alla Fiorentina
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su Youtube, c’è una nuova seria pretendente per Domilson Dodô.
Destinazione Grecia?
Per il brasiliano classe 1998 la Fiorentina è da settimane in trattativa con il Nottingham Forest, ma non ha chiuso l’operazione perché l’accordo sulla cifra della cessione del calciatore non è ancora arrivato, ed ecco che l’Olympiacos si è fatto molto vivo per il terzino sudamericano.
Seconda scelta degli ellenici
Il club greco stava acquistando Pedersen dal Torino ma la trattativa a quanto pare ha registrato dei problemi e gli ellenici hanno virato su Dodô. Offerta greca in arrivo, si attendono a breve sviluppi.
💬 Commenti (1)