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Dodô, dall’Inghilterra alla Grecia? Il brasiliano può finire da chi ha soffiato la Conference League alla Fiorentina

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su Youtube, c’è una nuova seria pretendente per Domilson Dodô

Destinazione Grecia?

Per il brasiliano classe 1998 la Fiorentina è da settimane in trattativa con il Nottingham Forest, ma non ha chiuso l’operazione perché l’accordo sulla cifra della cessione del calciatore non è ancora arrivato, ed ecco che l’Olympiacos si è fatto molto vivo per il terzino sudamericano. 

Seconda scelta degli ellenici

Il club greco stava acquistando Pedersen dal Torino ma la trattativa a quanto pare ha registrato dei problemi e gli ellenici hanno virato su Dodô. Offerta greca in arrivo, si attendono a breve sviluppi. 

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