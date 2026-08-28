Dodô, dall’Inghilterra alla Grecia? Il brasiliano può finire da chi ha soffiato la Conference League alla Fiorentina

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su Youtube, c’è una nuova seria pretendente per Domilson Dodô.

Destinazione Grecia?

Per il brasiliano classe 1998 la Fiorentina è da settimane in trattativa con il Nottingham Forest, ma non ha chiuso l’operazione perché l’accordo sulla cifra della cessione del calciatore non è ancora arrivato, ed ecco che l’Olympiacos si è fatto molto vivo per il terzino sudamericano.

Seconda scelta degli ellenici

Il club greco stava acquistando Pedersen dal Torino ma la trattativa a quanto pare ha registrato dei problemi e gli ellenici hanno virato su Dodô. Offerta greca in arrivo, si attendono a breve sviluppi.