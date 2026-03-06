E intanto Batistuta diventa protagonista e leggenda del più noto videogioco calcistico

Gabriel Omar Batistuta è una leggenda del calcio fiorentino e italiano, ma non solo; le sue immense qualità sono ovviamente riconosciute in tutto il mondo calcistico. Dopo anni sembra essersene accorta anche la notissima azienda produttrice di videogiochi Electronic Arts.

La nuova carta

L'azienda in questione è la sviluppatrice di FC (l'ex Fifa), il videogioco sul calcio più famoso al mondo, nel quale è possibile giocare anche con le più forti icone del passato. Come annunciato ieri da Ea sui propri canali social, in occasione del Fut Birthday, è stata aggiunta anche la bandiera viola nel noto videogioco.

Statistiche impressionanti

Batistuta ha delle statistiche davvero impressionanti, che rispecchiano a pieno le grandissime qualità dell'ex giocatore viola: tiro micidiale (95), grande velocità (90) e un ottimo dribbling (88).