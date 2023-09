Per un Gonzalez (finalmente) certezza, c’è l’altra fascia piena zeppa di rebus. Italiano rovista per trovare il titolare

Nico Gonzalez è una certezza di questa Fiorentina. E finalmente, visto il prezzo del cartellino che ne certifica l'acquisto più costoso della storia del club. Dopo due stagioni di buon livello, ma dal rendimento fin troppo altalenante, l'argentino ha avvertito la responsabilità della numero 10 sulle spalle e ha iniziato la stagione come meglio non avrebbe potuto.

Per un trascinatore al massimo della sua forma, c'è tuttavia l'altra faccia della medaglia, ovvero l'altra fascia del campo. Non mancano le opzioni a disposizione di Italiano, semmai mancano esterni più congeniali al suo gioco e con un pizzico in più di qualità. Quest'ultima sembra inespressa nei casi di Brekalo e Sottil; Kouame è jolly pronto a gara in corso che però fatica sulla sinistra e difficilmente trova titolarità, mentre Ikoné è totalmente da ritrovare.

Italiano rovista tra il materiale e cerca il titolare più adatto per completare il terzetto d'attacco. Impresa non semplice, anche se le prime gare della nuova stagione hanno lasciato più di qualche indizio. E il candidato principale, che gode della maggior fiducia del mister, sembra essere Sottil.