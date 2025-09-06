"Conte si sta preparando a quando Anguissa andrà in Coppa D'Africa. Contro la Fiorentina potrebbe tornare il 4-3-3"

L'ex calciatore Gianni Improta è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, analizzando la partita che i partenopei dovranno affrontare contro la Fiorentina, alla fine della sosta nazionali. In particolare, ha fatto una riflessione sulle scelte tattiche che Conte potrà fare al Franchi.

“Juan Jesus provato ieri a centrocampo? Sono dell’avviso che Conte si sta preparando all’assenza di Anguissa, che partirà per la Coppa d’Africa. E’ giusto che in questi momenti vada a provare e riprovare chi possa dargli una mano quando ci sarà la Coppa d’Africa. E’ vero che ha schierato il 4-1-4-1 per avere in campo i 4 Moschettieri (Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, ndr), nessuno vorrebbe privarsi di loro, ma non escludo che ritornerà presto al 4-3-3, anche già contro la Fiorentina: d'altronde è il sistema di gioco che ha portato lo scudetto nella scorsa stagione”.