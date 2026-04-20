Scontri Catanzaro-Cesena (con presenza di tifosi fiorentini): predisposti 34 Daspo dal Questore

A fine marzo aveva fatto notizia l'agguato di un gruppo di ultras del Catanzaro, accompagnato da membri della scena ultras della Fiorentina le cui curve sono gemellate, ai danni di alcuni tifosi del Cesena in occasione dell'incontro fra le due squadre. Oggi, sono stati confermati i provvedimenti presi: li comunica il Corriere di Romagna.

L'agguato

I tifosi del Catanzaro, accompagnati da gruppi del tifo organizzato della Fiorentina, una volta arrivati a Cesena si sono incrociati con un gruppo di tifosi - che però sarebbero estranei al mondo della curva - della squadra locale, seduti ad un bar: ne è scaturita un'aggressione da parte del gruppo ultras calabrese, necessitando l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

La stangata

Prima è arrivato il divieto di trasferte per i giallorossi, oggi invece il Questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei ha dato il via libera: sono arrivati ben 34 Daspo, tutti compresi fra i due e gli otto anni, per un totale di 134 anni di interdizione. Per nove ultras recidivi, invece, è scattato anche l'obbligo di firma per cinque anni.