Il procuratore Eugenio Ascari è stato ospite de Il Salotto Viola su TVL e ha avuto modo di affrontare varie tematiche di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

‘La prossima partita è uno spareggio’

“A Parma se ne sono viste di tutti i colori, dal gol fallito da Piccoli all’egoismo di Kean, circostanze incredibili. Diventa quasi nutile parlare di mercato o delle partite che “la Fiorentina potrà vincere in futuro”. Le statistiche dicono che una squadra con 9 punti dopo 17 partite non si è mai salvata, la sconfitta del Genoa a Roma mantiene la salvezza a 5 punti, non una cifra insormontabile. La prossima partita con la Cremonese è uno spareggio: se la Fiorentina perde è retrocessa, forse anche se pareggia, al 90%. Dopo dovrà affrontare Lazio, Milan e Bologna, e sarebbe difficilissimo mettere in cascina dei punti”.

‘I mali nascono sempre dalla testa della società’

“Senza vittoria con la Cremonese diventerebbe inutile anche l’arrivo di Paratici, il cambio di panchina e il rafforzamento sul mercato. I mali nascono sempre dalla testa della società: la mancanza della società, la distanza di Commisso, e i problemi dopo la mancata sostituzione di Barone, che non era uomo di calcio ma rappresentava la società, cosa che non si può dire di Ferrari. Reputo Pioli una persona seria e grandissimo allenatore, ma quello tornato a Firenze nel 2025 non è stato quello di prima, sotto vari aspetti. Penso che il ritorno di Pioli sarebbe l’unica possibilità in caso di addio di Vanoli, anche per il peso sul mercato. Lasciamo stare Gotti, Cioffi o Iachini”.

‘Sesto monte ingaggi della Serie A, ma…’

“Sono state fatte scelte incomprensibili e dissennate delle quali oggi si pagano le conseguenze. La squadra ha il sesto monte ingaggi della Serie A, ma Kouame guadagna 1.7 milioni di euro, ed è una terza linea. Sohm pagato 16 milioni e Cataldi, oggi determinante alla Lazio, è stato lasciato andare per pochi soldi. Nicolussi Caviglia è già stato scartato. Tranne Fagioli ci sono solo centrocampisti d’interdizione in rosa”.