Provaci ancora Josip: dopo il flop contro il Parma, Brekalo cerca riscatto. E con l'assenza di Sottil può essere la sua notte

Provaci ancora Josip Brekalo. Non demordere, perché se torni come quello di Torino puoi regalarci grandi gioie. Più o meno, è questo ciò che pensano i tifosi della Fiorentina quando hanno in mente il numero 77 viola, decaduto all'interno di una stagione cominciata con il piede storto.

Questa sera, a Budapest, una chance d'oro per l'ex granata, che complice anche l'assenza di Sottil può ritrovare minuti importanti. Dopo il flop contro il Parma in Coppa Italia, Italiano lo aveva messo da parte, preferendogli sia Kouamé che Ikoné nella trasferta di Roma. Ma il croato non è ancora stato messo ai margini del progetto.

Nonostante un inizio pessimo di stagione (eccezion fatta per il gol di Napoli), Brekalo può ancora benissimo dire la sua. E quale miglior occasione di una partita - sulla carta - tranquilla come quella contro il Ferencvaros? Fra pochi minuti le formazioni ufficiali del match, aspettando di capire quale fetta di partita toccherà al buon Josip.