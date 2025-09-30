​​

Corriere Fiorentino: La terra di mezzo? Un rebus da decifrare

Redazione
Corriere Fiorentino

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

Il pezzo principale è intitolato: “Si può dare di più”. Sottotitolo: “Zero vittorie, poco gioco, tensione in forte aumento Il momento è difficile, ma la Fiorentina crede in Pioli”. 

Centrocampo

In taglio basso invece c'è: “I dubbi su Sohm, i problemi di Fagioli La terra di mezzo è un rebus da decifrare”. Sottotitolo: “Da Torreira in poi, quanti cambi in regia. Senza trovare il leader che serve”. 

