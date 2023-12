Pazzo e sciagurato Ikoné: giocate alla Maradona chiuse... alla Calloni

Jonathan Ikoné, in arte (e sulla maglia) Jorko, è molto banalmente l'emblema di cos'è e cosa potrebbe essere la Fiorentina. Grandi presupposti, ottima (anche se non sempre) preparazione e poi… il black out nel momento decisivo. Il gol sbagliato ieri a porta vuota è uno dei più incredibili della recente storia viola: “una giocata alla Maradona chiusa alla… Calloni”, scrive La Nazione, citando Egidio Calloni, noto per i gol sbagliati con la maglia del Milan e per questo ribattezzato “Sciagurato Egidio”.

La Fiorentina però, ironia e riferimenti a parte, ha bisogno di gol dagli attaccanti esterni, un fattore che sta venendo meno con modalità quasi tragicomiche a questo punto.