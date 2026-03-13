Un punto di domanda grande quanto una casa che Braschi non ha fatto altro che ampliare
Ci sarà lunedì sera Moise Kean in campo con la Fiorentina? Il punto di domanda c'era e resta ed è forse anche più grande rispetto a prima.
Il giocatore ieri sera era presente in tribuna al Franchi a vedere la squadra anche perché non era certo nelle condizioni per essere convocato contro il Rakow.
Braschi
Tutti stavano già guardando a Cremona per il centravanti viola. La speranza di averlo resta però l'avere visto in campo Riccardo Braschi non è stato un bellissimo segnale.
Ci spieghiamo meglio. Averlo inserito non è stato solo un premio per quello che ha fatto fin qui in Primavera, ma è stato anche un voler gestire Roberto Piccoli per non rischiarlo in vista proprio dell'impegno di lunedì prossimo, proprio perché non c'è ancora la certezza di avere Kean a disposizione.
Tre provini
Oggi ci sarà il primo dei tre provini decisivi: in caso risponda bene al lavoro nei tre giorni ci sarà una speranza di vederlo in campo, ma a ora Vanoli deve preparare la trasferta di Cremona con Piccoli davanti.