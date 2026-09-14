Napoli, quanti ai box contro la Fiorentina! Ma Allegri potrebbe ritrovare un top a centrocampo

Il Napoli potrebbe ritrovare una e una sola pedina per la gara contro la Fiorentina, con l'infermeria dei partenopei che rimane piuttosto intasata.

Un recupero?

Zambo Anguissa potrebbe tornare tra i convocati di Allegri per il match di domenica prossima contro i viola dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box contro Arsenal e Bologna. Il giocatore sta seguendo un percorso a parte di recupero e sarà valutato giorno per giorno.

Quanti ai box!

Il Napoli però dovrà fare i conti ancora con tanti infortunati. Rimarranno ai box Marianucci, Meret, McTominay, Allison, Giovane e Buongiorno.