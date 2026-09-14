Clima teso a Napoli in vista di Firenze: furia Allegri contro il figlio del suo presidente. Tutto per colpa... di Lucca

Non è iniziata proprio come da attese la stagione del Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri: ieri il successo faticoso sul Bologna, dopo tre k.o. consecutivi tra Serie A e Champions. E il tecnico è uscito tutt'altro che soddisfatto dal campo, entrando furiosamente e col solito passo accelerato nel tunnel degli spogliatoi.

Urla anche al Vicepresidente

Neanche l'intervento di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente azzurro, è bastato a placare il tecnico livornese che se l'era presa con Lucca, reo di aver gestito male uno degli ultimi palloni della gara. Su Allegri per altro circolavano già voci delicate legate alla stabilità della panchina, con il prossimo match a Firenze indicato come determinante.