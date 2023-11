Martorelli: "Nzola non ha le stesse difficoltà che deve scontare Beltran. In Europa meno tatticismo, ma stasera è delicatissima"

Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli è passato in diretta da Radio Bruno Toscana nel giorno del match fra Fiorentina e Genk:

“Una partita delicatissima”

"Gara delicatissima, così come la classifica del gironcino, anche alla luce dell'ultima trasferta in Ungheria. Vittoria stasera come condizione preliminare per affrontare il Ferencvaros nel migliore dei modi.

E sull'attacco: “In Europa si pensa più a portare a casa i tre punti, c'è meno tatticismo rispetto alla Serie A. Per questo motivo, dunque, potrebbe essere più facile per gli attaccanti della Fiorentina tornare al gol. Si è visto anche ieri sera col Benfica che ne ha segnati tre all'Inter, ma poi ha continuato a cercare il quarto gol, invece di difendersi”.

“Beltran ha solo bisogno di tempo”

Infine: “Nzola conosce bene il nostro calcio, non ha bisogno di ambientarsi a differenza di Beltran. L'argentino invece ha enormi potenzialità e necessita del giusto tempo per entrare nelle giuste dinamiche della Fiorentina”.