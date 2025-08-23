Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di tornare a commentare la situazione attuale di Rolando Mandragora: il centrocampista della Fiorentina, nonostante sia ritenuto un pilastro dello scacchiere viola, ancora non ha rinnovato e sullo sfondo spunta un interessamento del Napoli di Antonio Conte. Questo il suo commento in merito:

“Rolando Mandragora è un ottimo centrocampista, che potrebbe fare molto bene nel centrocampo partenopeo, ma non sono tanto sicuro che la Fiorentina lo voglia lasciar andar via. Allo stesso tempo non so come stanno procedendo le trattative per il rinnovo del contratto, e questo lascia una porta aperta”.

“Il Napoli cerca un centrocampista ma non so se sarà Mandragora”

Ha anche aggiunto: “Il Napoli lo segue da tempo, ma si era preparato anche una lista di giocatori utili: uno di questi era Diouf, che però poi è stato preso dall'Inter. Manna in questo momento è uno dei direttori sportivi piu attivi nel panorama calcistico, sta sondando una lunga lista di nomi per accontentare il suo allenatore. Non so se il centrocampista viola, ma il Napoli prenderà qualcuno in quel reparto. Anche perchè l'idea di vedere nuovamente, come visto finora, McTominay ala sinistra mi farebbe percepire che c'è qualcosa che non torna”.