Giuffredi: "Non mi aspettavo che la Fiorentina partisse così con Pioli. Ma magari con il Milan..."

Mario Giuffredi, agente - fra gli altri - di Parisi della Fiorentina, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting e le sue dichiarazioni (riportate da TMW) sulla partenza flop della squadra di Pioli lasciano aperto il dibattito: “Sinceramente non me l’aspettavo un inizio del genere, perché la Fiorentina in estate ha preso un allenatore importante e ha fatto degli acquisti top".

“A volte basta poco…”

“Non mi aspettavo il secondo peggior inizio della sua storia. Questo non vuol dire che i viola non possano guardare agli aspetti positivi. A volte basta una partita per cambiare una stagione, magari sarà la prossima col Milan".

Un pizzico di ottimismo

"Questo inizio non deve precludere ottimismo e fiducia. La Fiorentina ha un allenatore bravo, una dirigenza seria e giocatori di qualità. Io dunque sono ottimista per questa stagione”.