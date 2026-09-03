Il centravanti alternato, ecco svelato il piano di Grosso per la sua Fiorentina

Nei piani di Grosso per la sua Fiorentina, Pellegrino e Beto si alterneranno al centro dell'attacco, perché il tecnico non sembra intenzionato ad abbandonare il tridente per utilizzare la formula con due punte. Questo è quello che scrive stamani in merito La Gazzetta dello Sport.

L'argentino parte avanti

Pellegrino ha il vantaggio rispetto al ‘rivale’ di essere arrivato prima e di aver già giocato due partite da titolare con la Fiorentina, Beto deve ancora conoscere i compagni e ambientarsi ed è facile che sabato tocchi ancora all'argentino dall'inizio.

Il portoghese invece…

A proposito del portoghese, è reduce da tre anni in Inghilterra, ma prima aveva frequentato i campi di Serie A con l'Udinese e in due stagioni aveva sempre raggiunto la doppia cifra (10 e 11 gol). Grosso potrà alternare i due in base all'avversario e al disegno tattico, sfruttandone le differenti caratteristiche.