Due squadre neopromosse sulle tracce di Ikonè. La Fiorentina pronta ad ascoltare le offerte, ma la formula...

Il mercato in entrata della Fiorentina ha subito una decelerazione rispetto al mese frenetico di giugno. Pradè e Goretti, dopo aver schivato la cessione di Kean tramite pagamento della clausola, sono in cerca di acquirenti per piazzare i molti esuberi.

Una rosa da sfoltire

Anche Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione non ha fatto mistero della necessità di sfoltire una rosa a dir poco numerosa. I giocatori fuori dal progetto tecnico non sono pochi e trovare una sistemazione a tutti loro sarà un'impresa ardua.

Interessamenti per Ikonè

Fra questi calciatori però c'è chi ha più mercato. Come per Nzola, anche per Jonathan Ikonè sembrano esserci interessamenti concreti da parte di club di Serie A. L'ala francese è tornato a Firenze dopo sei mesi sufficienti, ma non abbastanza per essere riscattato, a Como. Fra mille alti e bassi il ragazzo ha fatto intravedere delle qualità, e proprio per questo sembra avere gli occhi addosso di almeno due squadre del campionato nostrano: Cremonese e Pisa. Le due neopromosse vorrebbero ottenere il calciatore in prestito, ma la Fiorentina, come ovvio che sia, preferirebbe cedere Ikonè una volta per tutte.