I sei punti che potrebbero rivoluzionare il mondo del calcio: dalla luce per il fuorigioco al cartellino arancione

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si leggono le possibili modifiche che potrebbero riguardare il mondo del calcio nei prossimi anni, tecnolocizzandolo e migliorandolo in alcuni dei suoi aspetti. Questi i punti:

Il primo riguarda il già chiacchierato il cartellino arancione: un'espulsione di 10 minuti da utilizzare in caso di eccessive proteste o falli tattici.

Il secondo riguarda il fuorigioco totalmente automatico. La situazione di offside verrà rilevata dal sistema di telecamere, che invia un messaggio all’arbitro come avviene per la Gol Line Technology.

Il terzo riguarda sempre il fuorigioco: assistenti e arbitri riceveranno un segnale quando il giocatore è in fuorigioco di oltre 50 centimetri, evitando così le situazioni in cui viene fatta finire un’azione nonostante il netto fuorigioco.

Il quarto riguarda una nuova regola sul fallo di mano: l’espulsione avverrà soltanto se il gesto sarà volontario e deliberato per contrastare il pallone diretto in rete. L’impatto fortuito, invece, sarà sanzionato con il cartellino giallo.

Il quinto riguarda il rinvio dei portieri, che avranno solo 6 secondi di tempo per rinviare.

Il sesto potrebbe prevedere l’introduzione di una bodycam per tutelare gli arbitri, da utilizzare come supporto per referto redatto dall’arbitro a fine gara.

L'ultimo, il settimo, riguarda una novità sul concetto di fuorigioco con la “luce”. Per far alzare la bandierina dovrebbe esserci una cosiddetta “finestra” tra il corpo dell’attaccante e quello del difensore. Sarebbe fuorigioco una situazione in cui l’attaccante in posizione più avanzata ed il difensore sono visibilmente separati.