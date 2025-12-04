Succede di tutto in Copa del Rey, perfino un gol di Beltran e il Valencia in 10 la vince allo scadere dei supplementari

Serata matta in Copa del Rey, tra risultati a sorpresa e partite folli, tipo quella del Valencia di Lucas Beltran che ha vinto allo scadere il suo match dei 32esimi di finale, in casa del Cartagena. Partita davvero imprevedibile, tra squadre di categorie diverse: i padroni di casa erano passati in vantaggio con Ortuno al 21', con il pari valenciano siglato proprio da Beltran all'80'.

Gara poi ai supplementari, dove il Valencia è rimasto in 10 al 112' mentre il Cartagena ha fallito un rigore al 119'. E sul ribaltamento di fronte Jesus Vazquez ha trovato la rete dell'1-2.