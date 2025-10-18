Condò: "L'Inter affronterà la Fiorentina in un pessimo momento, i viola navigano in brutte acque, saranno insidiosi da sfidare"

Nell'analizzare il percorso che attende l'Inter nelle prossime giornate, il noto giornalista Paolo Condò ha commentato anche la sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina, in programma il 29 ottobre.

Il commento

“Chivu è il più tartassato dal calendario: giocherà contro la Roma, poi in Champions, poi al Maradona contro il Napoli per lo scontro diretto. E dopo queste tre partite top in otto giorni riceverà una Fiorentina che attualmente naviga in brutte acque, e dunque è una squadra insidiosa, non potranno permettersi di tirare il respiro”.

Un tour de force

Situazione non migliore per la Fiorentina, che sarà egualmente impegnata in tre gare complicate (Milan, Rapid Vienna, Bologna) prima di andare al Meazza a sfidare l'Inter.