Utile ma non ingombrante: l'identikit per l'attacco può portare anche a Lapadula?

I dubbi su Kouame, uniti alle assenze saltuarie di Kean, hanno reso nota la lacuna nella rosa della Fiorentina: serve un altro attaccante, che sia vera prima punta, possibilmente utile ma al tempo stesso non troppo ingombrante per il numero 20 viola. Per questo tra i nomi presi in esame ci sono alcuni mestieranti, senza pretese magari di titolarità: tra questi anche Gianluca Lapadula, secondo La Nazione. Lui e Djuric hanno entrambi 34 anni, Lapadula però non è titolare a Cagliari e questo potrebbe renderlo più facilmente raggiungibile.