Fiorentina, che peccato: contro la Juventus arriva la beffa al 90'. Sorpasso in classifica delle bianconere

Resta con l'amaro in bocca Pinones-Arce: pur con merito, la Juventus deve attendere fino al 90' per trovare il gol vittoria, la Fiorentina Femminile cade fuori casa per 0-1.

La partita

Quasi un monologo, quello delle bianconere, che però non riescono a sfondare anche grazie a un ottima Fiskerstrand, partecipe con 6 parate totali di cui 4 da dentro l'area. La Juventus però alza i giri del motore e prima colpisce una traversa con Cambiaghi, poi trova la rete con Carbonell nei minuti di recupero: dopo un lungo check del Var il gol viene confermato, arrivato grazie a un rimpallo sfortunato in area di rigore viola.

La classifica

Sconfitta che fa malissimo alla Fiorentina, che scende così al sesto posto, pur essendo la chiudifila in un ‘trenino’ che vede la Juventus e il Napoli a quota 13, seguiti da Milan e Como a 12. Appuntamento fra due settimane, contro la Ternana.