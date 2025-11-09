La probabile formazione del Genoa: De Rossi chiamato alle prime scelte ma non tocca quasi niente. Al posto di Malinovskyi...

Prima per Vanoli sulla panchina della Fiorentina, prima di De Rossi sulla panchina del Genoa. Sarà una sfida tutta particolare quella che andrà in scena al Ferraris questo pomeriggio, con i due tecnici chiamati a scegliere per la prima volta i due undici titolari da schierare a inizio match.

Le scelte di De Rossi

De Rossi dovrebbe ripartire da Leali, con la solita difesa composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Senza Malinovskyi, il Genoa può proporre al centro una mediana composta da tre interditori puri come Masini, Frendrup e Thorsby. Ai lati Martin e Norton-Cuffy, davanti Vitinha e Colombo. Dalla panchina pronte le opzioni Ekhator ed Ekuban.

La probabile formazione

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Masini, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo