Zaniolo si scaglia contro un giocatore del Cagliari: "Ha insultato i miei figli e rivolto espressioni razziste. Non deve più giocare"
L'ex attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo, che oggi veste la maglia dell'Udinese, ha
commentato su Instagram quanto accaduto durante la partita vinta contro il Cagliari.
Il protagonista
Il protagonista della querelle è il difwnsore dei rossoblù, Alberto Dossena. Questo quanto ha scritto, Zaniolo in una storia Instagram.
Le parole di Zaniolo
"Il collega (se si può chiamare tale) che oggi
si è permesso di insultare i miei figli, e
insultare il`mio compagno per il colore della
sua pelle (Davis ndr), dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".
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