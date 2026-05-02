L'errore incredibile di Simeone sottoporta, Zaniolo esulta ma gli viene annullato il gol. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nella prima partita del sabato, l’Udinese riesce a battere il Torino per 2-0 alla Bluenergy Arena.
La gara
Subito, in apertura, al 4’ clamorosa occasione per l’ex centravanti della Fiorentina, Simeone, che calcia su Okoje da due passi. Al 22’ viene invece annullato un gol all’ex viola Zaniolo per un suo fuorigioco. In pieno recupero, al 46’ Ehizibue approfitta di un errore sottoporta di Obrador per appoggiare in fondo al sacco a porta vuota. Nel secondo tempo, al 51’ raddoppio con colpo di testa di Kristensen su azione d’angolo.
Come cambia la classifica
L’Udinese scavalca momentaneamente il Sassuolo ed è in corsa per l’ottavo posto che garantirebbe un posto da testa di serie nella prossima Coppa Italia così come l’ingresso nella competizione direttamente agli ottavi di finale. Il Torino non ha invece più nulla da chiedere a questa stagione, resta in una posizione anonima in graduatoria.
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 48, Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.