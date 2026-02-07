La probabile formazione del Torino: un ex attaccante viola recupera per la panchina

Il tecnico del Torino Marco Baroni per la gara contro la Fiorentina dovrà fare a meno di alcuni assenti per squalifica come Vlasic e Prati , ma può contare sul recupero immediato di giocatori come Casadei e Adams da schierare dal primo minuto.

Un centrocampo da reinventare

Tra i pali ci sarà Paleari, mentre in difesa agiranno il nuovo arrivato dal Napoli Marianucci, Maripan e Coco. A centrocampo sulle fasce pronti Pedersen e Lazaro, mente nel mezzo dovrebbe giocare il terzetto formato da Tameze, Ilkhan e Casadei. L'attacco sarà affidato al duo composto da Zapata e Adams, quest'ultimo in ballottaggio con l'altro nuovo arrivato nel mercato invernale Kulenovic, e con l'ex viola Simeone che ha recuperato dall'infortunio e che partirà dalla partita.

La probabile formazione

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams.