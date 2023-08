Juan Pinto, giornalista spagnolo, ha parlato a Radio Bruno Toscana della vicenda relativa a Lucas Martinez Quarta. Ecco le sue parole sulla possibile cessione del difensore della Fiorentina:

“Martinez Quarta è un opzione concreta per il Betis, ma prima deve essere ceduto Luiz Felipe. Il Betis osserva da tempo l'argentino, anche grazie a Pezzella. Veloce, forte, capace di uscire bene con la palla al piede. Perfetto per giocare insieme a Pezzella”.

E ancora: “Felipe piace in Premier League, si aspettano gli ultimi giorni di mercato per chiudere la sua cessione e puntare l'argentino. Il Betis ha bisogno di incassare per accontentare Pellegrini. L'offerta alla Fiorentina sarà tra i 7-8 milioni di euro, anche se il valore dell'argentino è di 10 per me”.