Pellegrino in viaggio verso Firenze! L'argentino prossimo alla firma con la Fiorentina
Mateo Pellegrino. Foto: Fiorentinanews.com
Sempre più vicino all'ufficialità l'arrivo di Pellegrino a Firenze; il giocatore argentino sarà con ogni probabilità la nuova punta della Fiorentina.
In viaggio
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Pellegrino sarebbe in viaggio verso Firenze. L'argentino svolgerà poi nella giornata di domani le visite mediche, prima di firmare il contratto con la viola.
Cessione imminente
E' in viaggio anche Roberto Piccoli, ormai prossimo al passaggio al Bologna. L'attaccante ex Cagliari saluta Firenze dopo una sola stagione per approdare in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto.
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